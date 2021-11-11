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Pereme ne demek, TDK'ya göre Pereme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pereme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pereme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pereme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pereme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pereme ne demek, TDK'ya göre Pereme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pereme ne demek? Pereme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pereme kelimesi. Peki pereme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pereme nedir, pereme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PEREME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pereme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pereme kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre pereme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gondola benzeyen bir kayık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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