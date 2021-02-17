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  3. Performansı düşen Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu'ndan uyarı

Performansı düşen Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu'ndan uyarı

Fenerbehçe'de performansı son günlerde düşen Mert Hakan Yandaş'a Sportif Direktör Emre Belözoğlu'ndan uyarı geldi. Belözoğlu, yıldız isme,"Ne antrenmanlarda ne de maçlarda oyuna küsme." dedi.

Performansı düşen Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu'ndan uyarı

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaparak Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş son günlerde eleştirilerin odağı oldu. Performansı düşen ve beklenen patlamayı henüz yapamayan Mert Hakan'la Sportif Direktör Emre Belözoğlu birebir görüşme gerçekleştirdi.

BİREBİR GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Belözoğlu, Mert Hakan'a bu sezonun çok önemli olduğunu ve her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Belözoğlu, taraftarların da eleştirdiği Mert Hakan'a," Takım içi rekabette kimsenin pes etmesini istemiyorum. Kalitenin farkında olmalısın." dedi.

Performansı düşen Mert Hakan'a Emre Belözoğlu'ndan uyarı

"HER MAÇIN HAKKINI VER"

Mert Hakan'dan antrenman ve maçlarda oyununa küsmemesini isteyen Belözoğlu," Formda olduğun zamanlarda neler yapabildiğini hepimiz gördük. Kapasiteni zorla. Oynadığın her maçın ve her dakikanın hakkını ver." diye konuştu.

Performansı düşen Mert Hakan'a Emre Belözoğlu'ndan uyarı

MERT HAKAN YANDAŞ'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon  tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 3 gol attı. 3 kez sarı kart gören Mert Hakan , bir kez de kırmızı kart gördü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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