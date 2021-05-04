Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3211.10

Meslek Adı : Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Kalp damar cerrahı veya anestezist gibi uzman hekim gözetimince; kalp ve damar ameliyatlarında, kalp-akciğer makinesini ve diğer sağlık destek cihazları ile transplantasyon(organ nakli) ameliyatlarında organın uygun şekilde saklanması ve uygun şekilde nakledilmesinde, cihazları hazırlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ameliyat olacak hastanın durumunu göz önünde bulundurarak ameliyatta kullanılacak ilgili ekipmanları hazırlayıp ameliyat sırasında kullanılmasını sağlamak,

b) Kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamını sağlamak,

c) Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç ve tıbbi ajanların uygulamasını yapmak,

d) Karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineyi kurar çalıştırmak,

e) Transplantasyon ve kalp damar ameliyatlarında görev alarak cerrahlara yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) mesleği için “4323.69” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi) mesleği için “2653.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3211.10” olarak belirlenmiştir.

