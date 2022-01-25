Perfüzyonist Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Perfüzyonist maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Perfüzyonist pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Perfüzyonist nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Perfüzyonist olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Perfüzyonist Maaşı Ne Kadar? 2022 Perfüzyonist Maaşları

Perfüzyonist maaşı ortalama olarak aylık 11250_TL'dir. En düşük Perfüzyonist maaşı 7500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perfüzyonist iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2269.14

Meslek Adı :

Perfüzyonist Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Açık kalp damar ameliyatlarında, cerrah ve anestezi uzmanı ile işbirliği yaparak, ameliyat sırasında kalpteki kirli kanı oksijenliyerek tekrar kalbe pompalayan, akciğer ve kalp pompa işlemini gören, kalp-akciğer makinesini kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perfüzyonist; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sistem hazırlamak ve kullanmak,

b) Cerrah ve anestezi uzmanına ameliyat sırasında veya gereksinim halinde post operatif dönemde her türlü yardımı yapmak, c) Oksijenasyonu ve karbondioksitin atılmasını sağlamak,

d) Kan dolaşımını sağlamak,

e) Sistemik soğutma ve ısıtma işlemlerini gerçekleştirmek,

f) Kalpten kanın uzaklaştırılması ile cerrahi sahanın rahat çalışabilir hale gelmesini sağlamak,

g) Kanın konsantre edilmesini sağlamak,

h) Kalbe yardımcı destek cihazlarını kullanmak, i

) ECC gerektirebilecek durumlarda ameliyathanede hazır bulunmak,

j) Operasyon süresince doğru ve eksiksiz kayıt tutmak,

k) Tüm cihazları 24 saat kullanıma hazır bulundurmak,

l) Kardiyopulmoner sisteme, kana ve hastanın hiçbir organına hasar vermemek,

m) Laboratuar analizlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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