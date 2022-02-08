Pergel Hareketi ne demek, TDK'ya göre Pergel Hareketi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pergel hareketi ne demek? Pergel hareketi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pergel hareketi kelimesi. Peki pergel hareketi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pergel hareketi nedir, pergel hareketi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERGEL HAREKETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pergel hareketi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pergel hareketi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ayağı sabit kalarak kendi etrafında dönme hareketi

