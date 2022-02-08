Pergel Hareketi ne demek, TDK'ya göre Pergel Hareketi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gözde Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gözde Şeker'in biyografisiCihangir Ceyhan evli mi, kimle evli? Ne zaman evlendi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Cihangir Ceyhan BiyografisiMahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, önce direk dansı yaptı, sonra çırılçıplak küvete uzandı! Fotoğraflar yürek hoplattı!Hızır Orucu nedir, nasıl niyet edilir? İşte Hızır Orucu açma duasıTGF yine haklı çıktı! Başkan Yılmaz Karaca'dan sert açıklama: İktidarı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar duruma düşmüşlerİzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022?Son dakika! AFAD açıkladı! İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Pergel Hareketi ne demek, TDK'ya göre Pergel Hareketi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pergel Hareketi ne demek, TDK'ya göre Pergel Hareketi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pergel Hareketi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pergel Hareketi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pergel Hareketi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pergel Hareketi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pergel Hareketi ne demek, TDK'ya göre Pergel Hareketi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pergel hareketi ne demek? Pergel hareketi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pergel hareketi kelimesi. Peki pergel hareketi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pergel hareketi nedir, pergel hareketi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PERGEL HAREKETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pergel hareketi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pergel hareketi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ayağı sabit kalarak kendi etrafında dönme hareketi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT