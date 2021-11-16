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Peri Piramidi ne demek, TDK'ya göre Peri Piramidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peri Piramidi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peri Piramidi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peri Piramidi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peri Piramidi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peri Piramidi ne demek, TDK'ya göre Peri Piramidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peri piramidi ne demek? Peri piramidi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peri piramidi kelimesi. Peki peri piramidi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peri piramidi nedir, peri piramidi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERİ PİRAMİDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peri piramidi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre peri piramidi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir taş yığını ile bunun altında kalmış topraktan oluşan, piramit biçiminde tümsek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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