Perica Guskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perica Guskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perica Guskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Perica Guskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Perica Guskic 28 Nisan 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Perica Guskić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Perica Guskic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Perica Guskic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Perica Guskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Perica Guskic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Perica Guskic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Perica Guskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Krupa

6 Mart 2020 yılında FK Laktasi

31 Temmuz 2020 yılında Kozara Gradiska

1 Mart 2021 yılında Bilinmiyor

3 Ağustos 2021 yılında FK Alfa Modriča

29 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

Perica Guskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Perica Guskic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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