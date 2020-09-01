Perihan Ünlücan kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Arka Sokaklar yeni transferi

Perihan Ünlücan kimdir? Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 15. sezonunda kadrosuna yeni bir isim dahil etti. 2015 yılında Hatırla Gönül dizisi ile hafızalara kazınan güzel oyuncu Perihan Ünlücan avukat Başak rolünde ekranlarda olacak. Peki Perihan Ünlücan kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Arka Sokaklar yeni oyuncusu Perihan Ünlücan..

PERİHAN ÜNLÜCAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, lise eğitiminden sonra Kocaeli Üniversitesi'nde fizik üzerine bir eğitim aldı. Katıldığı bir konser ile birlikte oyunculuğa adım atan Perihan Gönül, kamera karşına ilk kez Kış Masalı isimli dizi ile geçen Perihan Ünlücan, günümüzde ise Hatırla Gönül isimli dizide rol almaktadır. Genç oyuncu 2010'da yapımcı Tolga Erener ile evlendi.

2009'da Kış Masalı isimli dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir kaza ile tanışan bir çiftin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Duygu Yetiş, Cemal Hünel ve Fırat Çelik yer aldı. 2014'te Polis Akademisi Alaturka isimli dizide Pelin karakterini canlandırdı. Dizi, polis olmak isteyen ve bu mesleğe uygun olmayan bir grup insanın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın, İlker Kurt, Perihan Ünlücan ve Fulden Akyürek yer aldı.

Genç oyuncu 2015'te Hatırla Gönül isimli dizide yer aldı. Dizi, hafızasını kaybeden bir kadına yalanlar söyleyen bir adamın yaşattıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve Onur Saylak yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

2009-Kış Masalı

2010-Keskin Bıçak

2014-Polis Akademisi Alaturka

2015-Hatırla Gönül

2017-Kırlangıç Fırtınası