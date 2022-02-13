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Peripatetist ne demek, TDK'ya göre Peripatetist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peripatetist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peripatetist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peripatetist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peripatetist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peripatetist ne demek, TDK'ya göre Peripatetist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peripatetist ne demek? Peripatetist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peripatetist kelimesi. Peki peripatetist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peripatetist nedir, peripatetist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERİPATETİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peripatetist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peripatetist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre peripatetist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aristotelesçi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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