Perisa Pesukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perisa Pesukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Perisa Pesukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Perisa Pesukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Perisa Pesukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perisa Pesukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perisa Pesukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Perisa Pesukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Perisa Pesukic 7 Aralık 1997 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Periša Pešukić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Perisa Pesukic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Perisa Pesukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Perisa Pesukic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Perisa Pesukic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/perisa.pesukic/

Perisa Pesukicboyu ve yaşı kaç

Perisa Pesukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Perisa Pesukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Perisa Pesukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Perisa Pesukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2016 yılında FK Bratstvo

18 Nisan 2017 yılında Zeta Golubovac

15 Haziran 2018 yılında Rudar Pljevlja

1 Ocak 2019 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

3 Ocak 2020 yılında B. Podgorica

30 Haziran 2020 yılında Partizan

20 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2021 yılında Partizan

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Perisa Pesukic kimdir

Perisa Pesukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Perisa Pesukic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Perisa Pesukic nereli

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