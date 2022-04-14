Periyodik ne demek, TDK'ya göre Periyodik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Periyodik ne demek? Periyodik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi periyodik kelimesi. Peki periyodik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre periyodik nedir, periyodik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERİYODİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Periyodik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Periyodik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre periyodik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süreli

- Süreli yayın

