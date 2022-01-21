Periyot ne demek, TDK'ya göre Periyot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Periyot ne demek? Periyot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi periyot kelimesi. Peki periyot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre periyot nedir, periyot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERİYOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Periyot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Periyot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre periyot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönem

- Devir (II)



PERİYOT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yakın tarihin periyotlarını arka fon olarak kullanmak romana boyut verir, renk verir.



PERİYOT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- dalga periyodu

