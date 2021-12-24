Perki ne demek, TDK'ya göre Perki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perki ne demek? Perki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perki kelimesi. Peki perki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perki nedir, perki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Perki kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre perki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tatlısu levreği (Perca fluviatilis)

