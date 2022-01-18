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Perküsyon ne demek, TDK'ya göre Perküsyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Perküsyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Perküsyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Perküsyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Perküsyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Perküsyon ne demek, TDK'ya göre Perküsyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Perküsyon ne demek? Perküsyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi perküsyon kelimesi. Peki perküsyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre perküsyon nedir, perküsyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERKÜSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Perküsyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Perküsyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre perküsyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vurmalı sazlar
- Tanı için parmak veya alet kullanılarak vurup dinlemekle yapılan muayene

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