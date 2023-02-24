Pero Tesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pero Tesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pero Tesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pero Tesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pero Tesic 18 Nisan 2000 tarihinde Brcko şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pero Tešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pero Tesic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Group - Denis Kadiric yapmaktadır. Pero Tesic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 4 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Pero Tesic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Pero Tesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pero Tesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pero Tesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pero Tesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında Slaven Zivinice

4 Şubat 2020 yılında Zvijezda 09

14 Şubat 2020 yılında Jedinstvo Brcko

30 Haziran 2020 yılında Zvijezda 09

Pero Tesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pero Tesic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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