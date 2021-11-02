Peroksit ne demek, TDK'ya göre Peroksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peroksit ne demek? Peroksit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peroksit kelimesi. Peki peroksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peroksit nedir, peroksit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEROKSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peroksit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peroksit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre peroksit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel adı

