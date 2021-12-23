Peron ne demek, TDK'ya göre Peron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peron ne demek? Peron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peron kelimesi. Peki peron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peron nedir, peron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre peron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Otobüs terminallerinde aracın yanaştığı, yolcuların inip binmesine yarayan bölüm

- Tren, tramvay, metro istasyonlarında yol boyunca uzanan, inilip binilen özel bölüm



PERON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Peronla yolcu vagonlarını ayıran parmaklığın otomatik demiri kapanıyordu.

