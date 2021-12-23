Peron ne demek, TDK'ya göre Peron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni gelişme2022 Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710302TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın Mahkum 3. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 25. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izle2022 Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611391Adil Gevrek kimdir? Nereli? | Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek'e neden saldırmaya çalıştı?Maç sonrası gergin anlar! Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya girip hakemin üzerine yürüdü
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Peron ne demek, TDK'ya göre Peron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peron ne demek, TDK'ya göre Peron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peron kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peron nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peron kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peron ne demek, TDK'ya göre Peron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peron ne demek? Peron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peron kelimesi. Peki peron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peron nedir, peron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PERON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre peron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Otobüs terminallerinde aracın yanaştığı, yolcuların inip binmesine yarayan bölüm
- Tren, tramvay, metro istasyonlarında yol boyunca uzanan, inilip binilen özel bölüm

PERON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Peronla yolcu vagonlarını ayıran parmaklığın otomatik demiri kapanıyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT