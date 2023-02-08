Perotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Perotti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Perotti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Perotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Perotti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Perotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Perotti 22 Kasım 1997 tarihinde Seberi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Henrique Perotti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Perotti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Perotti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Perotti'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Perotti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/perotti19/

Perottiboyu ve yaşı kaç

Perotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Perotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Perotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Perotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2017 yılında Chapecoense

2 Temmuz 2018 yılında Nacional

11 Ağu 2020 yılında Chapecoense

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

31 Aralık 2023 yılında Chapecoense

Perotti kimdir

Perotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Perotti şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Perotti nereli

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