Perparim Hetemaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perparim Hetemaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perparim Hetemaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Perparim Hetemaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Perparim Hetemaj 12 Aralık 1986 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Finlandiya,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Përparim Hetemaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Perparim Hetemaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Consulting Management L yapmaktadır. Perparim Hetemaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Perparim Hetemaj'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Perparim Hetemaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/perpa56

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Perparim Hetemaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Perparim Hetemaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Perparim Hetemaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Perparim Hetemaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Klubi 04

1 Ocak 2005 yılında HJK Helsinki

1 Temmuz 2006 yılında AEK Atina

29 Ocak 2008 yılında Apol. Kalamarias

30 Haziran 2008 yılında AEK Atina

30 Ağustos 2009 yılında Twente

1 Şubat 2010 yılında Brescia

1 Temmuz 2011 yılında Chievo Verona

2 Eylül 2019 yılında Benevento

28 Temmuz 2021 yılında Reggina

20 Nisan 2022 yılında HJK Helsinki

Perparim Hetemaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Perparim Hetemaj şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Perparim Hetemaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJK Helsinki (1993-2004)

Finlandiya takımında 8 numaralı formasıyla 4 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 4 gol atmıştır.

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