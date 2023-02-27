Perparim İslami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perparim İslami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perparim İslami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Perparim İslami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Perparim İslami 1 Mayıs 1993 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Përparim Islami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Perparim İslami Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Perparim İslami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Perparim İslami'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Perparim İslami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Perparim İslami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Perparim İslami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Perparim İslami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Hajvalia

1 Temmuz 2015 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2016 yılında KF Trepca 89

1 Temmuz 2018 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2021 yılında FC Drita

1 Temmuz 2022 yılında SC Gjilani

Perparim İslami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Perparim İslami şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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