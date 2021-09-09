Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında sütun ve yazıtlar bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemli yere sahip olan Örenli Mahallesi'ndeki bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. 100 gündür devam eden kazı çalışmasında bir evin avlunun zemin döşemesi ile sütunlar, su kanalları, yazıtlar ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler ile objeler gibi bir çok yapı ve eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan yaptıkları kazılarda avlu döşeme ve üstü kemer şeklinde sütunlar bulunduğunu belirterek, "Buradaki kazının önemi ilk kez Perre Antik Kenti’nin tespit edilen yerleşim alanında kazı yapılmış olması. Burada yapılan çalışmalar sonucunda mermer taştan yapılmış avlu ile ağırlıkları 400 ile 500 kilo arasında değişen su kanalları gün yüzüne çıktı. Kanalların taşlarının üzerinde, hangi atölyeden geldikleriyle ilgili yazıtlar var” dedi.

Kazılarda ortaya çıkan bölgenin bir tapınağın alt döşemeleri olduğunu tahmininde bulunan Alkan, “İlerleyen günlerde devam edecek olan kazı çalışmalarımızda yeni gelişmelere ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.