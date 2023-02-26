Perry Rockson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Perry Rockson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Perry Rockson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Perry Rockson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Perry Rockson 19 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Perry Addison Rockson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Perry Rockson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Perry Rockson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Perry Rockson'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Perry Rockson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Perry Rockson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Perry Rockson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Perry Rockson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında King Faisal

Perry Rockson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Perry Rockson şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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