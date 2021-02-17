Perşembe günü ne kandili 2021?

Tüm inananların heyecanla beklediği mübarek üç aylar kapımızı çaldı. Müslümanlar için yılın en kutsal zamanları olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını çeşitli ibadetlerle geçiren inançlılar, üç aylarda edilen duaların daha tez zamanda kabul olacağı ve bu zamanda yapılan ibadetlerin Allah katında onları daha değerli kılacağı düşüncesiyle, bu zamana denk gelen vedinen kutsal kabul edilen kandil günlerini araştırmaya başladı.

PERŞEMBE GÜNÜ NE KANDİLİ 2021?

Üç aylardan ilki olan Recep ayının ilk Perşembe akşamında, o günü Mübarek Cuma'ya bağlayan gece olarak üç ayların gelişinin müjdelenmesi niteliğinde geçirilmesi için Regaip Kandili oalrak adlandırılır. Regaip Kandili'nde oruç tutmak isteyen mümin ve mümineler, hem perşembe hem de cuma günlerini oruçlu geçirmek durumundadır. Fakat Regaip Kandili'nde oruç tutmak farz değildir.

Regaip kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? Regaip kandili ne zaman 2021? Hangi gün?

İnananların tercihine bırakılan bu ibadetin dışında Regaip Kandili'nde, kaza ve nafile namazlarının kılınması, Kur'an okunması, tövbe ve dua edilmesi, hamd ve şükredilmesi, salavat getirilmesi ve sadaka verilmesi de yapılacak ibadetler arasında gösterilir.

Regaip kandilinde hangi sureler okunur? Regaip kandilinde hangi dualar okunur?

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında ise 30 gün boyunca oruç tutmak, 7 yaşın üzerindeki tüm Müslümanlara farz kılınmıştır.

Regaip Kandili'nde kaç gün oruç tutulur?

Regaip kandili hangi ibadetler yapılır?