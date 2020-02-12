Perşembe Pazarı son kez cadde üzerine kuruluyor

Manisa'da uzun süredir gündemi meşgul eden Perşembe Pazarı hakkında açıklamada bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Uzun görüşmelerin ardından herkesin kabul ettiği bir çözüm noktasına ulaştık. Perşembe Pazarı, bu hafta 13 Şubat Perşembe Günü son kez Avnigemicioğlu Caddesi üzerindeki yerinde kurulacak. 20 Şubat Perşembe gününden itibaren ise eski garaj alanındaki pazar yerinde kurulacak." dedi.

Manisa'da uzun zamandır gündemi meşgul eden Perşembe Pazarıyla ilgili olarak Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik açıklama yaparak pazarın son kez 13 Şubat tarihinde Avnigemicioğlu Caddesine kurulacağını açıkladı. Başkan Çelik yaptığı açıklamada, "Şehzadeler Belediyesi olarak, bir süredir gündemi meşgul eden Perşembe Pazarı sorununun çözümüyle ilgili, yoğun bir çaba ve emek sarf ettik. Perşembe Pazarı'nın eski garaj alanında kurulması ile ilgili uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların giderilmesi ve ortak bir çözüm yolunun bulunması amacıyla, konunun tüm tarafları ile uzun toplantılar ve görüşmeler yaptık. En nihayetinde herkesin kabul ettiği bir çözüm noktasına ulaştık. Perşembe Pazarı, bu hafta 13 Şubat günü son kez Avnigemicioğlu Caddesi üzerindeki yerinde kurulacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de, yani 20 Şubat Perşembe gününden itibaren, eski garaj alanındaki pazar yerinde kurulacak. Manisalıların ve pazarcı esnafının mağdur olmayacağı bu çözümle ilgili gayret ve çaba gösteren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA