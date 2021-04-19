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Personel alımı başvuru ekranı: Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak. Alımlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacak, yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. İşte Osmangazi Üniversitesi personel alımı 2021 başvuru şartları ve Personel alımı başvuru ekranı...

Personel alımı başvuru ekranı: Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi'ne en az ortaöğretim mezunu 43 sözleşmeli personel alımı yapılacak.  Alımlar Hemşire,  Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli unvanlarından yapılacak. Başvuru detayları açıklandı. Peki Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? 

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 43 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B-  (Değişik:  23/01/2008-5728/317md.)  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53  üncü  maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,  devlet  sırlarına karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
C- Askerlik Durumu itibariyle;
1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
3- 2020 KPSS  (B)  grubu  (KPSS(P3),  KPSS  (P93),  KPSS(P94))  sınav  sonuç  belgesine sahip olmak.
4-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.
6-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya   sözleşme   dönemi   içerisinde   Bakanlar   Kurulu   kararı   ile
belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde  fesih  tarihinden  itibaren  1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7-  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  6.  maddesi  gereğince  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını www.ogu.edu.tr  adresinden  temin  edecekleri  başvuru  formunu  doldurarak  ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat ederek gerçekleştirebilir.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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