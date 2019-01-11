Personel ile birlik beraberlik yemeği

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bartın Program Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Başkan Cemal Akın, masaları gezerek personeli ile sohbet etti. Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, "Sizlerle birlikte 10 yılı geride bıraktık. Bu 10 yıl içinde Bartın ölçeğinde çok büyük çalışmalara ve projelere imza attık. Bizim için büyük önem arz eden ilimizdeki hava kirliliği konusunu doğalgaz çalışmalarıyla çok büyük ölçüde azalttık. Ayrıca uzun yıllardır yatırım yapılmayan su sorununu da çözdük. Çayır Köyü'nde bulmuş olduğumuz suyu 11 buçuk kilometrelik yeni hat ile taşıyarak ilimize kazandırdık. Yılda 299 kez tahlilini yaptırdığımız sularımız Türkiye'nin en iyi sularından bir tanesidir. Bir diğer çalışmamız da Bartın ırmağına akan kanalizasyon ve atık su idi. Bu sorunumuzu ilimizin almış olduğu en büyük hibeli proje ile çözüme kavuşturduk. Bizler göreve gelmeden önce vatandaşlarımızın gidebileceği sosyal alanlar kısıtlıydı. Bu yönde yapmış olduğumuz çalışmalarla Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Karaçay Piknik Alanı gibi daha bir çok sosyal alanı halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemize ait idari binalarımıza büyük yatırımlar yaparak yeniledik. Kavalı Caddesi'nde uzun yıllar hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü Hizmet binamızı Yeni Sanayi Sitesi'ne taşıyarak çok daha iyi imkanlar altına aldık. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet binamızı da Gazhane bölgesinden Yeni Sanayi Sitesi'ne taşıdık. Son olarak da Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün atıl halde bulunan bitki üretim merkezini de Yeni Sanayi Sitesi'ne taşıyarak daha kapsamlı ve kullanışlı hale getirdik. Bu çalışmaların hepsi devam ederken kent merkezimizde 460 kilometreden fazla yol, 600 kilometreden fazla kaldırım çalışması yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunların dışında daha sayamadığımız bir çok kültürel faaliyetlerimizden ve güzel hizmetlerimizden halkımızın faydalanmasını sağladık. Allah nasip ederse 50+1 yeni proje ile de Bartın'a yeni hizmetler kazandırmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların hepsinde siz değerli personelimizin emekleri çok fazladır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. "Halkımız teveccüh gösterip tekrar seçilirsek, önümüzdeki 5 yıl daha sizlerle beraber çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA