Personele hizmet içi eğitim verildi

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline hizmet içi eğitim verildi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan eğitime Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak da katılarak eğitimin önemine değindi. Budak, "2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım programlarının en verimli şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin aksamadan devam etmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla personele hizmet içi eğitimi düzenledik. Personelimize ve bizlere yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA