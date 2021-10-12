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  3. Personeline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!

Personeline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!

Personeline attığı mesajda 'Tatlı kız' söyleminde bulunan güvenlik şefi İ.K.'nın sözleşmesi işveren tarafından sonlandırıldı. Yargıtay mesajlarda taciz olmadığına karar vererek İ.K.'ya tazminat ödenmesi hükmünde bulundu.

Personeline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!

İstanbul'da bulunan bir üniversite hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İ.K. mahkemeye başvurdu. Başvurunun sebebi ise emri altında çalışan personeline taciz iddiası ve bu sebeple iş akdinin feshedilmesi. İ.K. kıdem ve ihbar tazminatlarını alma talebinde bulundu ancak üniversite davanın reddini savundu.

DAVA KISMİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

İ.K. işyerinde kendi emri altında olan Esra A.'ya gönderdiği mesajlarda, "Ne kara kara düşünüyorsun tatlı kız, el salla Esra Hanım" ifadelerini kullandı. Mahkeme güvenlik şefini kadının amiri pozisyonunda olarak  değerlendirmeye almış ve feshin haklı olduğu gerekçesini sunarak davanın kısmi kabulüne karar vermişti. 

Personeline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!

DELİL YETERSİZLİĞİ

İ.K., mesajları kötü amaçla atmadığını belirtti. Çalışma arkadaşları da güvenlik şefinin, Esra A.'yı tacizine yönelik bir görüşte bulunmadılar. Alınan karar hem güvenlik şefi, hem de üniversite vekilleri tarafından temyiz edildi.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI ALACAK

İlgili dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ne geldi. Sözü edilen davranışların işveren tarafından haklı sebeple fesih olanağı tanımayacağını belirten yüksek mahkeme, güvenlik şefi İ.K.'ye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesine karar verdi.

 

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