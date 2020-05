Personelle telekonferans aracılığıyla bayramlaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Corona Virüs tedbirleri kapsamında telekonferans aracılığıyla personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yeni normalleşme sürecine de değinen başkan Şahin, güçlü bir koordinasyonla salgına karşı örnek teşkil edecek projelere imza atabileceklerini söyledi, ekibini motive etti.

Kısa süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilerek gündelik hayatta önemli bir dönüşüme yol açan Corona Virüs'e karşı ulusal mücadele devam ederken salgının bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla toplantılar sosyal mesafe gözetilmek adına telekonferans aracılığıyla yapılmaya başlandı. Bu doğrultudan hareketle Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personellerle telekonferans ile buluşarak bayramlaştı. Ayrıca salgın sürecinde ekibine daha hassas olunması gerektiğini söyleyen Şahin, Ramazan bayramının ardından pandemiye karşı geliştirilecek yol haritasında faydalı projeler ortaya çıkarmanın bölgesel ve ulusal çaptaki önemine dikkati çekti ve virüse karşı yeni bir eylem planı hazırlığında olduklarını duyurdu. Telekonferansta konuşan Başkan Şahin, "Başı rahmet sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu ayda Rabbim bereketini versin ve de en önemlisi dünyayı kasıp kavuran pandemiden, gözle görülmeyen tehlikeden korusun. Her yıl el ele tutuşarak gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma merasimlerine bu yıl ara vermek durumunda kaldık. Artık yeni normalde sosyal mesafe gözetilerek maske takarak yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Bunun ilk uygulayıcıları muhakkak bizler olmalıyız. O nedenle büyük sorumluluklarımız var. Gaziantep Büyükşehir ailesi çok büyük ve çok köklü bir ailedir. 2 milyon bize emanet. Bizim bu emanetin hakkını vermemiz için her şeyden önce kendi sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor. Topluma örnek olmamız lazım. Pandemi sürecinde hızlı ve yararlı projeler üretebilen belediyeler arasında yerimizi koruduk. Her birimizin büyük bir emeği var. Ekibime her anlamda müteşekkirim. Ancak çalışmalarımız genişletilerek devam etmeli. Akabinde ortaya çıkardığımız somut uygulamalarla örnek bir belediyecilik anlayışı sergileme hedefini daima aklımızın bir kenarında bulundurmalıyız" dedi.

