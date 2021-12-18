Pert ne demek, TDK'ya göre Pert kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pert ne demek? Pert TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pert kelimesi. Peki pert ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pert nedir, pert kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pert kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pert kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pert kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değersizleşme, zarar



PERT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- perte çıkmak

- pert olmak

