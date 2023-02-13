Peru Nolaskoain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peru Nolaskoain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peru Nolaskoain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peru Nolaskoain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peru Nolaskoain 25 Ekim 1998 tarihinde Zumaia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Peru Nolaskoain Esnal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peru Nolaskoain Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Peru Nolaskoain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Peru Nolaskoain'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peru Nolaskoain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/perunolaskoain/

Peru Nolaskoain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peru Nolaskoain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peru Nolaskoain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peru Nolaskoain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Athletic

9 Ağu 2019 yılında Dep. La Coruña

21 Temmuz 2020 yılında Athletic

21 Ocak 2022 yılında SD Amorebieta

30 Haziran 2022 yılında Athletic

26 Ağu 2022 yılında Eibar

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Peru Nolaskoain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peru Nolaskoain şuan Eibar takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Peru Nolaskoain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 18 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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