Peru ve Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 254'e, Ekvador'da ise 388'e yükseldi.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 254'e, toplam vaka sayısı ise 11 bin 475'e ulaştı.

Ekvador'da vaka sayısı 7 bin 858'e yükseldi. Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 kişi artarak 388 oldu.













Kaynak: AA