Peru'da 17 polisin Kovid-19 nedeniyle ölümünün ardından İçişleri Bakanı istifa etti

ANKARA (AA) - Peru'da 17 polis memurunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine eleştirilen İçişleri Bakanı Carlos Moran istifa etti.

BBC'nin haberine göre, Güney Amerika ülkesinde Kovid-19 salgınında 1000'den fazla polis memuru enfekte olurken, 17'si hayatını kaybetti.

Polis memurlarının yeni tip koronavirüse yakalanması ve ölmesi üzerine emniyet teşkilatı mensuplarına maske ve tıbbi yardım sağlamakta başarısız olmakla suçlanan İçişleri Bakanı Moran cuma günü görevinden ayrıldı.

Peru'da Moran'ın yerine içişleri bakanlığına getirilen Gaston Rodriguez, bakanlığın polisi koruyacak ekipman satın almak için 15 milyon dolar ayırdığını söyledi.

Rodriguez, memurlar için 220 bin Kovid-19 testinin de mayıs ayı başında ülkeye getirtileceğini kaydetti.

Peru'da Kovid-19 salgını nedeniyle 6 haftadır tecrit uygulaması yürürlükte. 32 milyon nüfuslu ülkede yeni tip koronavirüsten 700 kişi öldü, 25 bin 331 vakaya rastlandı.

Kaynak: AA