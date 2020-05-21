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  3. Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı

Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı

104 bini aşkın koronavirüs vakasının bulunduğu Peru'da Tantara ilçesinin Belediye Başkanı, karantinayı ihlal ederek arkadaşlarıyla alem yaptı. Başkan ve arkadaşları polis baskınında yakalanınca gözaltına alınmamak için maske takarak tabuta girip ölü taklidi yaptı.

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21 Mayıs 2020 Perşembe 16:22

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