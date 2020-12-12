Peru'da bir gönüllüye yapılan Çin aşısı nörolojik semptomlar gösterdi! Kollarını hareket ettiremiyor!

Peru, Çin'in Sinopharm ilaç firması tarafından geliştirilen korona virüs aşısının klinik çalışmalarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Peru'da bir gönüllüde nörolojik problemler tespit edilmesinin ardından Çinli ilaç devi Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının klinik çalışmalarının geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Peru Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bir gönüllünün kollarını hareket ettirmekte güçlük çektiği için klinik denemelerin durdurmaya karar verildiği belirtildi. Araştırma ekibinin lideri German Malaga yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce düzenleyici makamlara, denemelerdeki katılımcılarımızdan birinin Guillain-Barre sendromu adı verilen hastalığa benzer nörolojik semptomlar gösterdiğini bildirdik" dedi.

Guillain-Barre Sendromu, kolların ve bacakların hareket etmesini etkileyen, nadir görülen ve bulaşıcı olmayan bir hastalık olarak biliniyor. Tedavi edilebilir nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre Sendromu, uzun süreli sinir hasarlarına, felce ve ölüme de yol açabilmektedir.

Peru'da yaklaşık 12 bin kişiye aşının yapılmasının ardından klinik deneylerin bu hafta sonlandırılması planlanıyordu. Arjantin, Rusya ve Suudi Arabistan'daki gönüllüler de dahil olmak üzere dünya genelinde 60 bin kişiye Sinopharm aşışı yapıldı.

Şu ana kadar toplam 980 bin 943 korona virüs vakasının tespit edildiği Peru'da virüs nedeniyle 36 bin 544 kişi hayatını kaybetti.