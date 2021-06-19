Peru'da felaket gibi kaza! Uçuruma yuvarlanan otobüs 27 kişiye mezar oldu

Peru'da yaşanan acı trafik kazası ülkeyi yasa boğdu. Feci kazada yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı