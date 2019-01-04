Peru’da kimsesiz sokak çocuklarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Peru'nun başkenti Lima'da kimsesiz çocukların rehabilite edildiği El Mundo Libre Enstitüsüne bir adet servis aracı temin edildi.

1984 yılında kurulan El Mundo Libre Enstitüsü (IML), madde bağımlısı kimsesiz çocukları tedavi ederek topluma yeniden kazandırmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Psikoaktif madde bağımlısı çocuklara ve sokak çocuklarına 13 bin metrekare alana sahip geniş bir yerleşkede barınma ve eğitim imkânları sunan enstitü, hâlihazırda 30 kız ve 30 erkek çocuğa tam zamanlı barınma imkânı sağlayarak eğitim, meslek ve sanat dersleri veriyor. Sanat atölyelerinde çocukların ürettiği ürünler, enstitü tarafından satılarak çocukların eğitim ve bakımlarında kullanılıyor.

TİKA tarafından önceki yıllarda donanım desteği verilen enstitüye çocukların ve öğreticilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanması ve şehir dışında bulunan yerleşkeye ulaşımlarını sağlamak için servis aracı temin edildi. TİKA tarafından daha önce sağlanan donanım desteği sayesinde enstitüde çocuklara çikolata yapımı, boyama, seramik ve nakış eğitimi gibi çeşitli mesleki eğitimler de veriliyor. Sokaklarda zararlı alışkanlıklar ve suça karışması engellenen çocuklar, Peru'da sosyal hayata kazandırılıyor.

Servis aracının teslim töreninde konuşan El Mundo Libre Enstitüsü Kurucu Başkanı Maria Luisa, Peru'nun geleceği olan çocuklara doğrudan verilen bu destekler sayesinde ülkenin eğitim kalitesinin arttığını ve sosyal birliğinin perçinleştiğini ifade etti. Çocuklara sağlanan destek için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür eden Luisa, "Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli. Türkiye'nin yaptığı yardımlar olmasaydı çocukların eğitiminin sağlandığı atölyeler ve içme suları da olmayacaktı" dedi.

Kaynak: İHA