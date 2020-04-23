Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 530'a yükseldi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 530'a çıktı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 46 artarak 530'a, vaka sayısı ise 1413 artarak 19 bin 250'ye ulaştı.



Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 7 bin 27'ye yükseldi.



Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

























Kaynak: AA