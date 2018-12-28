Peru’da otobüs devrildi: 10 ölü, 30 yaralı

Peru'da bir yolcu otobüsü devrilerek nehre yuvarlandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

Peru'nun Casapalca kentinde dün yerel saatle sabah saat 4:30'da 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü otoyol kenarındaki nehre yuvarlandı. Karayolları Polis Şefi Jorge Castillo, başkent Lima'nın doğusunda bulunan merkez otoyolunda meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, Casapalca ve çevresindeki şehirlerde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bazı yolcular otobüs şoförünün uyuya kaldığını ve direksiyon hâkimiyetini kaybederek kazaya neden olduğunu öne sürerken, polis henüz resmi bir rapor yayınlamadı.

Kaynak: İHA