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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti.Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1444'e çıktı. Vaka sayısı...

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1444'e çıktı. Vaka sayısı da 3 bin 817 artarak 51 bin 189'a ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle iyileşenlerin sayısı 14 bin 427'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA




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