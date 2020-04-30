Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 943'e çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 741 artarak 33 bin 931'e ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle iyileşenlerin sayısı 10 bin 37'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.





Kaynak: AA