Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 98 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 267'ye çıktı. Vaka sayısı da 4 bin 298 artarak 80 bin 604'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 827 artarak 25 bin 151 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA