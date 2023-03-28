Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton kokain ele geçirildi!

Güney Amerika ülkesi Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton paketlenmiş halde Kokain ele geçirildi.

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Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton kokain ele geçirildi!

Güney Amerika ülkesi Peru'da Ulusal Polisi, Cuma günü başkent Lima yakınındaki El Callao Limanı’nda bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda bir konteynerin içinde Türkiye’ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirildi.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton kokain ele geçirildi!

TÜRKİYE'YE GÖNDERLİMEK ÜZEREYKEN ELE GEÇİRİLDİ

El Callao Polis şefi Luis Angel Bolanos yaptığı açıklamada, kokain miktarının 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Peru’da geçtiğimiz yıl 28 tonu kokain olmak üzere 86.4 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru ve Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticileri olarak biliniyor.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton kokain ele geçirildi!

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