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Peruka ne demek, TDK'ya göre Peruka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peruka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peruka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peruka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peruka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peruka ne demek, TDK'ya göre Peruka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peruka ne demek? Peruka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peruka kelimesi. Peki peruka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peruka nedir, peruka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PERUKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peruka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peruka kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre peruka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takma saç

PERUKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Biraz dalgalı kısa saçları güzel bir peruka gibi görünüyor.

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