Perukacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perukacı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Perukacı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Perukacı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Perukacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perukacı görev tanımı nedir, Perukacı ne iş yapar, Perukacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perukacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perukacı Tanımı;

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Perukacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Perukacı Maaşları

Perukacı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Perukacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perukacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Perukacı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.21

Meslek Adı :

Perukacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterinin isteğine ve kullanım amacına göre sentetik veya doğal saçları tığ ile teker teker peruka tülüne işlemek sureti ile peruk, tupe, postiş imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perukacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Peruk yapımında kullanılacak olan saçları, renk,cins ve uzunluklarına göre ayırmak,

b) Ayrılan saçları örgü veya demet haline getirmek ve bağlamak,

c) Saçları kirlilik durumuna göre etil alkol veya şampuanla yıkayarak temizlemek,

d) Yıkanıp kurutulan saçları, saç ayırma tarağı ile tarayarak uzunluklarına göre boy boy ayırmak ve işlenmeye hazır hale getirmek,

e) Müşterinin istediği işte ilgili yerin ölçüsünü almak,

f) Değişik ölçülere göre ağaçtan yapılmış ve önceden hazırlanmış peruka kalıplarına düzgün ve gergin olarak çevre lastiğini (ekstrafor) çivi ile sabitlemek,

g) İstenilen ölçüye göre kesilen naylon peruk filesini model üzerine germek, makine dikişlerini yapmak,

h) Çevre lastiğinin kenarında kalan fazlalıkları keserek model üzerinde fileyi iğneleyerek sabitlemek,

i) Peruk filesinin üzerine tığla saçları tek, tek işlemek,

j) İşlenen saçların yoğunluğunu yada zayıflığını belirli aralıklarla kontrol etmek,

k) İşlemesi biten peruğu taramak, istenilen modele göre kesimini yapmak,

l) Efile makasını kullanarak peruğa son şeklini vermek,

m) Gerektiğinde bigudi,saç spreyleri,saç maşası ve saç boyası ile peruğa şekil vermek,

n) Çalışma ortamının tertipli ve temiz olmasını sağlamak,

o) Kullandığı alet ve makinelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Perukacı maaşlarına ek olarak sizlerde Perukacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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