Peru'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Peru'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Peru, ya da resmî adıyla Peru Cumhuriyeti Güney Amerika'nın batısında bir ülkedir. Kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus'la sınırlıdır.

Peru'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Peru 32971854 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 43. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0042 olduğu görülmektedir.

Peru'nun Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Peru'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Peru'nun yüz ölçümü 1291296 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Peru'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 5220 km² Karasal Alan : 1279996 km²

Peru'nun Haritadaki Yeri / Konumu