Pervari ne demek, TDK'ya göre Pervari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pervari ne demek? Pervari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Pervari kelimesi. Peki Pervari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pervari nedir, Pervari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PERVARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pervari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Pervari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siirt iline bağlı ilçelerden biri

