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  3. Pervaza sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Pervaza sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Adana'da başı kapı pervazına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pervaza sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Adana'da başı kapı pervazına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir apartmanın birinci katındaki balkonun kapısının pervazındaki deliğe kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, 5 dakikalık uğraş sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye eri, korkan kediyi severek sakinleştirdi. Daha sonra kedi doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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