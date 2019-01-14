Pervaza sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti
Adana'da başı kapı pervazına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da başı kapı pervazına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir apartmanın birinci katındaki balkonun kapısının pervazındaki deliğe kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, 5 dakikalık uğraş sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye eri, korkan kediyi severek sakinleştirdi. Daha sonra kedi doğal yaşamına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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