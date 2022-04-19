Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na gözdağı! "HDP kapatılamaz, engellenemez ve yok sayılamaz, dünya âleme göstereceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin kadın il eşbaşkanları toplantısında birbirinden çarpıcı açıklamalara yer verdi. Art arda sıraladığı cümleleriyle adeta iktidara kafa tutan Buldan, HDP'nin kapatılamayacağını ve yok sayılamayacağını söyleyerek Millet İttifakı'na da atıfta bulunmayı ihmal etmedi. "HDP kapatılamaz, engellenemez ve yok sayılamaz, dünya âleme göstereceğiz" diyen Buldan'a sosyal medyadan tepki geldi.

"HODRİ MEYDAN"

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, güçlü parlamenter sistemi görüşmek üzere, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu davet etmesi HDP'li Pervin Buldan'ı sinirlendirmiş, altılı masa üyelerine "Biz demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır" tehdidinde bulunmuştu. Partisinin muhalefet tarafından yok sayılmasına tahammül edemeyen Buldan, bu defa kadın eşbaşkanlarla bir araya geldiği toplantıda, "HDP’nin kapatılamaz, engellenemez ve yok sayılamaz olduğunu dünya âleme gösterdik. Milyonların buluştuğu coşkulu kutlamalarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kadın arkadaşlarıma buradan en özel selamlarımı gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.