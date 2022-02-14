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  3. Pervin Buldan'ın ardından, HDP'li Hasip Kaplan da muhalefet liderlerine patladı! "Ya.şaklar!"

Pervin Buldan'ın ardından, HDP'li Hasip Kaplan da muhalefet liderlerine patladı! "Ya.şaklar!"

Kılıçdaroğlu'nun davetine HDP'nin çağrılmaması yalnızca Pervin Buldan'ı değil, HDP'li Hasip Kaplan'ı da küplere bindirdi. Kaplan, 6 muhalefet partisine de küfür etti.

Pervin Buldan'ın ardından, HDP'li Hasip Kaplan da muhalefet liderlerine patladı! "Ya.şaklar!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün güçlü parlamenter sistemi başlığı altında, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na davette bulundu. Aralarında HDP'nin olmaması şaşırtırken, dışlanma durumu Pervin Buldan ve parti arkadaşlarını rahatsız etti. Buldan'ın tehditleri ardından, eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 6 muhalefet liderine küfür etti.

Pervin Buldan'ın ardından, HDP'li Hasip Kaplan da muhalefet liderlerine patladı! Ya.şaklar!

"KÜRT DÜŞMANI İTTİFAK"

HDP'li isimleri küplere bindiren davete Hasip Kaplan'dan hakaretli tepki geldi. 6 muhalefet lideri için de "Kürt düşmanı ittifak" diyen Kaplan, "Korkak, tırsak, y.vşak, inkarcı hiçbir muhalefetle yan yana olmayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan fotoğraf karesine tepki gösteren vatandaşların davet resimlerini paylaşarak "Fotoğrafı çeken Pervin Buldan heralde" notuna Gelecek Partili Kani Torun'un "O da olur bir gün inşallah" mesajı dikkat çekti.

Pervin Buldan'ın ardından, HDP'li Hasip Kaplan da muhalefet liderlerine patladı! Ya.şaklar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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